Homenatge
Correos dedica un segell al jaciment arqueològic del Roc de les Bruixes
El servei postal espanyol ha fet una tirada de 47.000 exemplars
Correos espanyols ha emès un segell dedicat al jaciment arqueològic del Roc de les Bruixes, un "emblemàtic penyal conegut per la seva bellesa natural i la seva rica història". Un lloc envoltat de llegendes, algunes de les quals relaten que es realitzaven rituals i cerimònies, que ha contribuït a dotar-la de misticisme. El Roc de les Bruixes també és conegut per les vistes panoràmiques que ofereix del Principat. El segell és una imatge del jaciment, amb un valor d'1,85 euros i Correos ha fet una tirada de 47.000 exemplars. Es pot adquirir a l'oficina central d'Andorra la Vella.
El segell forma part de la sèrie Europa, on participen tots els països membres de PostEurop, on cadascun d'ells presenta un disseny propi, amb temàtica comuna, que enguany és 'jaciments arqueològics'. Els països participants votaran el millor segell fins al 9 de setembre i el guanyador es coneixerà l'octubre de 2025.