Medi Ambient
El Consell General redueix més de 340 tones les emissions de CO2
La disminució s'explica pels canvis en els sistemes energètics i de climatització de l'edifici parlamentari
El Consell General ha reduït en més de 340 tones les emissions de CO2 en el darrer any, segons ha explicat a través d'un comunicat. La disminució s'explica pels canvis en els sistemes energètics i de climatització de l'edifici del Consell General i la implementació de diverses mesures d'eficiència i estalvi energètic. Segons recull la nota de premsa, el 100% del consum elèctric del parlament prové d'energies renovables i un 10% es genera amb les plaques solars instal·lades, que han produït 115.194 kWh l'últim any, que suposa el consum de 33 habitatges en un any.
Una altra iniciativa que ha emprès el Consell General per reduir les emissions ha estat la connexió a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm, que es va posar en marxa el passat mes d'octubre.