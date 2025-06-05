Política
Concòrdia demana per la contractació d'un assessor de comunicació a Govern
La consellera general de Concòrdia Núria Segués ha entrat una pregunta perquè el Govern respongui a la propera sessió de control sobre la previsió de "crear un nou càrrec de relació especial que tindrà la funció de reforçar l'estratègia de comunicació de l'executiu", segons informa en un comunicat. La parlamentària vol que el cap de Govern expliqui les raons de la contractació d'aquesta nova figura, els criteris seguits per escollir la persona i les funcions que desenvoluparà en el gabinet del cap de Govern.
Concòrdia afirma que "és cabdal garantir que totes les institucions públiques facin un ús racional dels recursos humans i econòmics" i detalla que el Govern compta des de l'inici de la legislatura amb un equip de comunicació de quatre persones, a més d'una persona dedicada exclusivament a la comunicació dels continguts personals de Xavier Espot. I afegeix que també hi ha un equip de comunicació específic per a la secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE.