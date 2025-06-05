CONSELL DE MINISTRES
Casal minimitza l’enquesta de la Cambra
El ministre apunta una comunicació més personalitzada per esvair dubtes sobre la UE
El ministre portaveu va valorar en la roda de premsa posterior al consell de ministres l’enquesta impulsada per la Cambra per copsar l’opinió que l’acord d’associació genera al teixit empresarial mirant de treure ferro als resultats i admetent que no han suposat una sorpresa, tenint en compte els resultats d’informes precedents: “No ens ve de nou.” Sobre els resultats, Guillem Casal va afirmar que “en funció de com agrupem les dades les conclusions són unes o unes altres”. I l’agrupació que va fer Casal va ser la següent: el terç de desfavorables a l’acord, el segment de dubtosos per falta de dades que representa una mica menys del 30%, i el 40% que integren els convençuts més els que es declaren neutres. La conclusió que va verbalitzar és que hi ha una part important que es declaren poc informats i que caldrà seguir incidint en aquest aspecte per resoldre-ho, apuntant “una comunicació més concreta”.
“Segurament la comunicació l’haurem de personalitzar encara més”
Casal va defensar la tasca “ingent” capitanejada per la secretaria d’Estat d’Afers Europeus per informar sobre l’acord, citant la quinzena de trobades amb sectors empresarials, la cinquantena amb col·legis professionals o la quarantena d’empreses ateses al punt d’informació compartit de l’executiu i la Cambra. Però va afirmar que “segurament aquesta comunicació l’haurem d’acabar de personalitzar encara més”, una estratègia ja prevista quan s’aproximés la data del referèndum, però que ara s’avançaria. Per al ministre portaveu, els resultats també són fruit de la conjuntura econòmica de bonança, tot recordant als empresaris el que deien just després de la pandèmia, quan regnava la incertesa. “Més de la meitat de les empreses demanaven trobar mecanismes de diversificació, l’acord d’associació és el mecanisme que ho ha de permetre”, va etzibar el ministre. “Aquest acord d’associació és útil quan la conjuntura econòmica va bé, però sobretot quan no va bé”, va insistir.
El compàs d’espera actual, aquest interludi previ al pronunciament de les institucions europees sobre la naturalesa de l’acord que marcarà el calendari, també influeix, a parer del ministre. “Això fa que hi hagi un aplanament al voltant de la comunicació política sobre aquest projecte”, va afirmar. Però va deixar clar que “el Govern segueix igual de convençut” en els grans efectes positius que tindrà per al futur d’Andorra.
Presó provisional
Interpel·lat sobre el malestar que l’aplicació del règim de presó provisional genera a l’administració veïna del sud per la possible discriminació per nacionalitat, el ministre portaveu no va entrar en el fons. Va recordar que el ministeri de Justícia i Interior treballa en una reforma, que “la ministra és ben coneixedora d’aquesta situació” i que es tindrà en compte “si hi ha situacions que poden millorar”, tenint en compte la normativa i l’aplicació que se’n pugui fer al voltant, partint del dret comparat. Les concrecions, quan la reforma estigui embastada.
L’UTE Unitas-Copsa durà a terme la fase 2 del vial lauredià, que comprèn el túnel i els accessos. L’adjudicació és per 24 milions i l’obra arrencarà a l’estiu per acabar el primer semestre del 2027.
HOSPITAL
La remodelació d’espais per tal de fer possibles intervencions cardiovasculars menors tindrà un cost aproximat d’1,2 milions. Construccions Modernes ha estat l’adjudicatària i l’obra es preveu de sis mesos.
QUOTA D’ESTIU
El consell de ministres va validar la quota d’estiu ja avançada al Consell Econòmic i Social. Serà per a 500 treballadors i es podrà ampliar en un 30%. Les autoritzacions seran vàlides fins al novembre.
AJUTS A L’ESTUDI
S’obre la convocatòria per sol·licitar ajuts a l’estudi per al curs vinent. El termini començarà el pròxim dia 11 i finalitzarà el 14 de juliol. La dotació és d’1,35 milions d’euros.
SUBVENCIONS
El ministeri d’Afers Socials ha repartit 80.000 euros en vuit projectes de set entitats sense ànim de lucre.