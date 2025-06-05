Baró qüestiona la necessitat de la possible contractació de Xavier Mujal
El conseller general socialdemòcrata demana la informació per aclarir quines serien les seves funcions
El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una pregunta escrita qüestionant la necessitat de la possible contractació de Xavier Mujal, i per aclarir quines serien les seves funcions. Baró demana tenir la informació detallada de les persones que conformen l'equip de comunicació. "Els càrrecs de confiança haurien de ser professionals acreditats i amb unes tasques professionals definides abans de la seva contractació", assenyala el socialdemòcrata. Per al PS és una manca de transparència que "hauria de fer reflexionar al Govern".