Tecnologia
Andorra Telecom renova l'aplicació mòbil
La nova actualització ja està disponible
Andorra Telecom ha llançat una nova versió de la aplicació mòbil "amb un disseny més intuïtiu". L'actualització ja està disponible i està pensada per "oferir una experiència d'ús més senzill, visual i eficient". Segons l'operadora el redisseny de l'app s'ha basat en l'anàlisi del comportaments dels usuaris. En la fase prèvia al llançament va organitzar una sessió de proves per validar les novetats i recollir les propostes de millora. Segons les dades, les funcionalitats més utilitzades són la consulta de consum de dades mòbils, l'accés als serveis de televisió o la visualització de la darrera factura, per la qual cosa s'ha dissenyat una nova pantalla d'inici que facilita l'accés directe a aquestes opcions.