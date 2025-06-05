Enquesta
Un 90% dels visitants d'un dia recomana el comerç
Els excursionistes venen fins a set vegades al país
Els excursionistes, considerats els visitants que venen a passar el dia, aposten pel comerç andorrà. Nou de cada deu d'ells afirmen recomanar fer compres al país. Així es reflecteix en els resultats de l'Observatori del Comerç, impulsat per la Cambra de comerç, indústria i serveis aquest matí.
Les enquestes s'han realitzat als eixos comercials a fins a 904 persones d'una mitjana de 43 anys en jornades de caps de setmana o de més afluència.
Les dades han estat acollides positivament per la Cambra, des d'on es destaca l'atenció al client com un dels factors que aprecia la gent. Així ho ha afirmat el president de l'organisme, Josep Maria Mas.