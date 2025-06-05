Premis
'9:18 NVB', guanyador de l'11è Concurs de curtmetratges RECcrea
Pol Ara Fernández, Javier Castaó, Jhon Emerson i Eric Gomes, autors del curt, s'han endut un val de 700 euros per a Pyrénées
El curtmetratge '9:18 NVB', creat per Pol Ara Fernández, Javier Castaño, Jhon Emerson i Eric Gomes —alumnes de l’Escola Andorrana d’Ordino i l’Agora Andorra International School— ha estat guardonat amb el primer premi del XI Concurs de curtmetratges RECcrea (un val de 700 euros per a Pyrénées). L’edició d’enguany ha comptat amb la participació de 21 projectes i un centenar d’alumnes de tercer i quart de segona ensenyança.
El segon premi ha estat per 'Uniforme incomplet', del Col·legi Sant Ermengol, i el tercer per 'A l’altre costat de la porta', del Liceu Comte de Foix.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat la col·laboració entre alumnes de diferents sistemes educatius i l’ús del català com a llengua vehicular. El jurat ha valorat especialment l’elegància visual, la sensibilitat en el tractament de la salut mental i la coherència narrativa del film guanyador.