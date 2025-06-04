SAAS
Salut afirma que la cirurgia robòtica millorarà l'eficiència de l'hospital
Per fer servir l'eina és necessari un programa de formació d'entre dos i tres mesos
La ministra de Salut, Helena Mas, ha afirmat que la cirurgia robòtica incorporada a l'hospital optimitzarà els recursos i millorarà l'eficiència del sistema. Mas, contestant a preguntes de la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha explicat que la nova unitat de transformació té com a objectiu identificar i optimitzar àrees clau dins l'àmbit assistencial i de gestió del SAAS. La ministra també ha apuntat que per utilitzar l'eina "només cal un programa de formació d'entre dos i tres mesos" i que, per aquest motiu, "no requereix contractar personal extern sinó formar i acreditar els equips existents".
El robot quirúrgic s'ubicaria en una sala d'operacions fixa i quan no es faci servir "es pot operar en aquella mateixa sala amb altres tècniques quirúrgiques", ha respost Mas, comentant que "no es preveu cap afectació negativa sobre l'activitat quirúrgica habitual". Tot i que l'estudi econòmic no està fet, Mas apunta que "hi ha estudis que posen de manifest que l'adopció de cirurgia robòtica redueix significativament la durada de l'estada hospitalària en un 50% i les visites postoperatòries fins a un 46%". En cas d'incidència, "es compta amb servei tècnic remot disponible les 24/7 i, si cal, amb desplaçament presencial", ha esmentat la ministra.