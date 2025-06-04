NEGOCIACIONS AMB ELS FUNCIONARIS
Rossell vol tancar aviat la pujada salarial
Funció Pública enceta el diàleg amb els sindicats per revalorar sous i la transformació digital
Amb la mirada fixa en la reforma de la Funció Pública i l’impuls digital de l’administració, Marc Rossell va prendre possessió ahir del càrrec com a nou ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions, substituint formalment Trini Marín, que conservarà la cartera d’Afers Socials. La primera de les missions serà obrir el diàleg amb els sindicats, el qual començarà avui amb la primera ronda de reunions. Rossell va remarcar que no es tracta només de negociacions, sinó d’un “veritable espai de diàleg” que vol escoltar propostes realistes i sostenibles. “Hi ha reivindicacions antigues que cal resoldre com més aviat millor”, va assenyalar Rossell.
“A més de la qüestió salarial, hem d’impulsar la transformació digital de l’administració”
El nomenament arriba en un moment “clau”, amb l’inici immediat de les reunions amb els representants sindicals i una agenda carregada de reptes estructurals, segons va manifestar el cap de Govern, Xavier Espot. “L’atracció i la retenció de talent dins de l’administració passa inevitablement per la revalorització salarial”, va expressar Espot.
“Cal situar el ciutadà al centre, reduir temps de tramitació i fer el procés més eficient i proper”
Pel que fa al calendari, el ministre va subratllar que la rapidesa dependrà del ritme de resposta de cada col·lectiu. “Al final estem fent unes reformes globals, no tan sols per a un col·lectiu, sinó per a tot el funcionariat, i l’adopció ha de ser per a la totalitat”, va destacar, qüestionat sobre la possibilitat d’enllestir negociacions abans del curs escolar vinent.
“Hem de continuar impulsant la transformació digital de l’administració”, va apuntar Rossell. El ministre va assegurar que una de les claus per a la retenció del talent al funcionariat públic és “donar-li més eines tecnològiques per fer millor la seva feina”. “Hem de situar el ciutadà al centre, oferint eines tecnològiques que redueixin els temps de tramitació i facin l’administració més eficient i propera”, va justificar.
El ministre va reiterar la importància de fer “accessible” la tecnologia per a tothom, al·legant que han de “respondre a les necessitats de la ciutadania”. “Una administració més eficient, que redueixi esperes i ofereixi solucions àgils a través de la tecnologia”, va subratllar Rossell, tot defensant que aquesta modernització ha d’anar acompanyada d’un reforç dels recursos interns.