CIRCULACIÓ
Rebaixar les imprudències dels motoristes a la via pública
La policia iniciarà dilluns vinent una campanya de control adreçada als conductors de motocicletes i ciclomotors, amb l’objectiu de detectar i sancionar conductes imprudents que posen en risc la seguretat viària. Segons va informar el cos, la iniciativa s’estendrà fins al 26 de juny i se centrarà en vies urbanes i interurbanes d’arreu del país.
La campanya es focalitzarà en dues de les infraccions més comunes i perilloses: els avançaments en línia contínua i l’excés de velocitat. El cos policial considera que aquestes conductes tenen una incidència directa en l’augment d’accidents, especialment durant els mesos de bon temps, quan es dispara la presència de motos a la xarxa viària.
La campanya s'allargarà fins al 26 de juny
A banda de controlar les maniobres dels conductors, la policia també verificarà l’estat dels vehicles i la seva conformitat amb la normativa. Es revisaran les condicions tècniques i administratives, com ara la documentació obligatòria, però també altres elements com els nivells de soroll i emissions contaminants, l’estat dels pneumàtics, retrovisors i tubs d’escapament, i si els conductors porten casc i guants homologats.
Des del cos de seguretat es recorda que aquesta mena de vehicle comporta una vulnerabilitat elevada i que, quan es veuen implicats en un accident, els ocupants acostumen a resultar ferits en un alt percentatge dels casos. A més, també s’ha detectat un augment de queixes per sorolls de motocicletes a la via pública.
La policia fa una crida a la responsabilitat dels motoristes i recorda que la seguretat viària és una qüestió col·lectiva, en una època de l’any en què el flux de vehicles es veu incrementat i els riscos augmenten.