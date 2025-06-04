Habitatge
El programa d'avals a la compra d'habitatge està gairebé enllestit
Marsol està convençuda que hi ha un mercat de pisos de no més de 600.000 euros, adequat per al perfil dels qui sol·licitin l'ajuda
La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat avui en declaracions als mitjans que el Govern està a punt d'enllestir el programa d'avals a la compra d'habitatge i ha afirmat que es presentarà d'aquí a uns deu dies. La mandatària s'ha mostrat convençuda que en aquests moments hi ha un mercat de pisos d'entre 450.000 i 600.000 euros, amb preus adequats "per a aquest tipus d'ajuda i perquè la gent del país pugui accedir a l'habitatge de compra" En aquest sentit, ha recordat que els pisos no necessàriament han de ser nous, ja que "en aquest país la construcció és molt bona i tenim molts edificis que encara que tinguin molts anys es mantenen en bon estat".
La ministra ha remarcat que el projecte "serà més ambiciós" que el que hi havia fins ara. "No podem continuar tenint pràcticament el 70% de la població [vivint de lloguer]. Volem buscar la manera que la gent del país pugui accedir a l'habitatge de propietat", ha assenyalat. Pel que fa als requisits, Marsol ha explicat que el Govern treballa perquè "la quota sigui molt assumible amb els salaris que tenim al país, encara que s'hagi d'allargar una mica els anys perquè l'expectativa de vida és més gran".