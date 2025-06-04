CENTRE PENITENCIARI
Preocupació a Espanya pel criteri per decretar la presó provisional
El govern veí veu amb inquietud que la nacionalitat condicioni l’ingrés i demana igualtat en la decisió dels batlles
El ministeri de Justícia i Interior està preparant una modificació del Codi de Procediment Penal per reduir la presó provisional. Aquesta iniciativa respon a les demandes del Col·legi d’Advocats i busca garantir un sistema judicial més just i eficient, però també reduir la població penitenciària. La que ha de ser una mesura per beneficiar el procés penal s’està convertint en un problema que traspassa fronteres. I és que el govern espanyol no veu amb bons ulls “la discriminació que es fa entre andorrans i estrangers”, van explicar fonts de l’ambaixada. El malestar no és nou, tot i que ara mateix s’estan produint reunions “molt discretes”, encaminades a evitar que el fet de ser estranger penalitzi a l’hora d’ingressar a la presó en espera del judici o estar a casa “amb una polsera monitorada i amb estricte control”.
Demana que sempre que sigui possible s’apliqui el control monitorat
L’executiu espanyol està “preocupat i així ho ha fet saber a les autoritats andorranes. Les fonts remarquen que la majoria de països europeus es regeixen per un “règim estàndard acordat pel Consell d’Europa”. Tot i entendre la separació de poders i que la maniobra de l’executiu és limitada, des del país veí s’espera que “es faci servir el mateix criteri sense tenir en compte la nacionalitat, excepcionalment quan hi ha risc de fuga o destrucció de proves”. Les fonts diplomàtiques van precisar que si l’imputat acredita poder viure sense estar a la presó se li hauria de fer una vigilància monitorada, “tenint en compte que les presons preventives acostumen a allargar-se molt; es tracta d’un tema humanitari”.
Hi ha contactes discrets sobre aquest afer, que preocupa
L’objectiu de la presó preventiva no és castigar, sinó assegurar el bon desenvolupament del procés penal. És una mesura cautelar que es pren abans que hi hagi una sentència ferma. Té caràcter excepcional i ha d’estar justificada per motius molt concrets. Però a Andorra la justícia n’està fent un abús evident, sovint al·legant risc de fuga. Ho va dir el Consell d’Europa a l’informe de l’any passat: el Principat és un dels estats membres amb el nombre més elevat de presos preventius. El 29,5% dels reclusos estaven el 2023 en presó preventiva, una de les xifres més altes del continent.
Les fonts de l’ambaixada van indicar que se seguiran fent gestions “des de la mateixa cordialitat existent”, convençudes que és possible promoure un canvi que es justifica pels convenis internacionals. A Andorra, aquesta mesura està regulada per l’article 103 del Codi Penal, tot i que, com s’ha denunciat recentment, hi ha casos en què es considera que s’està aplicant de manera desproporcionada o prolongada, entrant en possible contradicció amb el principi de presumpció d’innocència i els drets fonamentals de l’acusat. La prioritat a l’altra banda de la frontera és que “andorrans i estrangers siguin tractats amb el mateix criteri”.
Durada
A Andorra, la mesura està regulada per l’article 103 del Codi de Procediment Penal, tot i que, com s’ha denunciat recentment, hi ha casos en què es considera que s’està aplicant de manera desproporcionada o prolongada, entrant en possible contradicció amb el principi de presumpció d’innocència i els drets fonamentals de l’acusat. El Consell d’Europa ha desenvolupat una metodologia per avaluar la pràctica de la detenció preventiva, amb l’objectiu d’identificar problemes i proposar solucions per harmonitzar l’ús de la detenció preventiva amb els estàndards europeus. El Govern ha manifestat la disposició a estudiar modificacions legislatives per reduir els terminis de la presó preventiva i fomentar l’ús de mesures alternatives, com ara l’arrest domiciliari, especialment quan no hi ha risc per a la societat.
LA CEL·LA 207 VA SER DESALLOTJADA PER ORDRE DEL METGE
Davant la possibilitat d’una infestació, es va recomanar el trasllat del reclús i es van activar mesures immediates de desinfecció preventiva. El mateix dia, el servei de manteniment va aplicar un producte específic contra insectes a la cel·la 207 i va procedir a renovar els llençols i la roba de llit. Durant la intervenció, però, no es va detectar cap presència d’insectes ni es van observar indicis clars de contaminació biològica.
Segons fonts institucionals, la cel·la ja havia estat sotmesa a una neteja i desinfecció general aproximadament un mes abans. Tot i així, i per reforçar les condicions higièniques, es va programar una nova actuació divendres passat amb una empresa externa especialitzada. La intervenció es va dur a la cel·la amb l’objectiu d’eliminar qualsevol possible agent vectorial i garantir el màxim nivell de salubritat.
El pres va ser traslladat a la cel·la compartida que ha estat motiu de polèmica perquè un dels interns es va orinar la matinada de dissabte. La Fiscalia –com manen els cànons– ha acceptat la denúncia de l’advocat d’aquest home, que acusa els funcionaris d’un tracte “indigne, degradant i de tortura”, perquè no se’ls va permetre rentar-se.