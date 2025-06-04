Afers socials
El 63% dels sol·licitants pendents de l'ajut a l'habitatge porten més de 20 anys de residència
El 28% del total de persones són andorrans
El 63% de les sol·licituds pendents de l'ajut a l'habitatge són de persones que porten més de 20 anys de residència al Principat. Així es desprèn de la resposta parlamentària de la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, a les preguntes formulades per la presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués. Del total d'ajuts pendents (450), només 54 porten entre 5 i 10 anys residint al país, mentre que 110 viuen al país des de fa més de 10 anys però menys de 21.
Del total de sol·licituds pendents, 325 són dones. D'aquest total, 357 són de persones entre 31 i 64 anys, mentre que només 7 són de menors de 30 anys. L'espanyola (130) i l'andorrana (126), són les nacionalitats predominants en aquest cas, seguides de la portuguesa (109).
Finalment, Marín destaca que el 32% dels ajuts pendents són de persones individuals, un total de 144 i 127 de parelles. També es dona el cas de 5 sol·licitants que són 6 o més membres a la llar.