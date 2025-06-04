DADES DEL 2024
Les emissions del forn es van mantenir sota dels límits legals
El Centre de Tractament de la Comella va cremar 50.878 tones
Les emissions del Centre de Tractament de Residus (CTRASA) continuen per sota dels límits legals i de referència, tant pel que fa a escala nacional com internacional. Així ho va exposar l’ens en la comissió d’informació i vigilància, que es va celebrar ahir amb la participació del ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, i representants del ministeri de Salut, del comú de la capital, d’associacions ecologistes i veïns.
Es van injectar 15.821 MWH d’energia elèctrica, un 12% de la producció nacional
En la reunió, es van presentar els resultats dels plans de vigilància del 2024 i es va constatar que els estudis ambientals no detecten una influència directa de l’activitat del centre en l’entorn. La comissió va refermar la seva tasca de supervisió i transparència per garantir un tractament segur dels residus i d’informar la ciutadania sobre els possibles impactes en la salut pública i el medi ambient.
D’altra banda, CTRASA va injectar l’any passat 15.821 MWh d’energia elèctrica, generats per la valorització de 50.878 tones de residus. D’aquesta producció, 4.786 MWh es van destinar a l’autoconsum i la resta va ser subministrada a la xarxa elèctrica de FEDA, contribuint amb un 12% de la producció elèctrica nacional.
El centre també va generar 15.772 MWh d’energia tèrmica, que es van distribuir a través de la xarxa FEDA Ecoterm a Andorra la Vella. Aquesta aportació va cobrir l’equivalent al consum de 1.674 llars.