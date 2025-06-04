Memòria 2024
L'Institut de les Dones detecta 155 "anomalies" per sexisme en els mitjans
El pressupost de l'organisme va ser de 156.336,50 euros el 2024
L'Institut de les Dones va detectar 155 "anomalies" relacionades amb la discriminació i els sexismes en els mitjans de comunicació l'any passat. Així se'n desprèn de la memòria presentada ahir per l'Institut, que remarca que la meitat d'aquestes "anomalies" ha estat la utilització del masculí genèric "sobretot en articles on es repetia "els nens, els pares, els infants" sense mencionar en cap moment les subjectes femenines". Entre aquests casos, l'Institut també es destaca que un 30,5% "segueixen obviant les dones en les mencions a càrrecs i professions o, al contrari, les encasellen" apuntant que "la majoria es troben en anuncis laborals". Els estereotips a les pràctiques esportives femenines representen el 9,1% dels casos, mentre que en un 6,5% de les "anomalies" es denuncia la invisibilitat de les dones, "encara que siguin les protagonistes de la notícia".
El cas més greu que denuncia l'Institut és un reportatge on es relata explícitament l'abús sexual a una menor, el que representa l'1,3% dels casos totals.
Pressupost de 156.000 euros
L'Institut de les Dones va comptar amb un pressupost de 156.336,50 euros l'any passat, cosa que representa un increment global del 12,18%, en lloc del 15,77% inicialment previst en relació amb el del 2023, quan el pressupost va ser de 139.361 euros. Els imports finalment executats van ascendir fins als 135.561,14 euros. En relació amb les despeses, l'Institut va destinar 74.310,55 euros a personal, dels 82.825,25 euros del pressupost inicial i 61.198,30 euros al consum de béns corrents i serveis, el que representa 9.000 euros menys que el que figurava l'inici del pressupost. Les despeses financeres van suposar 52,29 euros del pressupost, mentre que les inversions reals no van suposar cap despesa, tot i haver-se pressupostat en 2.650 euros.
L'Institut també va rebre un total de 6.373,79 euros del pressupost del 2023, destinats a les campanyes "Trencant estereotips" i "Escolta el teu cor".