AGÈNCIA DE QUALITAT DE L'ENSENYAMENT SUPERIOR D'ANDORRA
L’augment d’universitats privades fa dubtar sobre la seva reputació
Galobardes alerta del volum d’avaluacions que han compromès l’eficiència de l’ens
L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) va expressar “preocupació” per les conseqüències que pot tenir en la imatge internacional del país l’increment del nombre d’universitats privades. El president de l’agència, Isaac Galobardes, va recordar ahir que Andorra ha passat de tres centres el 2019 a sis actualment, amb dos més pendents d’autorització, fet que elevaria el total a vuit. Davant d’aquest creixement, Galobardes també qüestiona si l’agència podrà assumir l’augment de càrrega de treball amb els recursos actuals.
Durant la compareixença davant la comissió d’Educació per presentar la memòria del 2024, Galobardes va remarcar que la densitat d’universitats al país és desproporcionada en comparació amb altres estats europeus, i que ja han rebut comentaris internacionals en aquest sentit. Tot i haver-ho traslladat al ministeri, afirma que encara no s’hi ha donat resposta, tot i que s’espera un nou pla estratègic d’Educació pròximament.
De tres a vuit universitats en cinc anys, dUEs pendents d’autorització
També va alertar que aquesta situació podria dificultar l’entrada d’Andorra al registre europeu EQAR o l’adhesió a l’europea ENQA, ja que l’última avaluació externa assenyala la falta d’una estratègia clara en la proliferació d’universitats privades.
En relació amb l’enquesta d’inserció laboral, Galobardes va exposar diferències amb el ministeri: mentre que Educació vol centrar-se només en l’àmbit nacional, l’AQUA aposta per una visió més àmplia, que també inclogui l’exterior. Per a aquest any, però, s’adoptarà l’enfocament ministerial per motius econòmics i tècnics, especialment per les dificultats de seguiment d’alumnes en estudis en línia.
Pel que fa als principals resultats de la memòria, el 2024 ha estat “un any productiu”, marcat per l’aprovació de la nova Llei de l’AQUA, que ha incorporat funcions noves, processos meritocràtics per al nomenament de la direcció, un consell assessor i la publicació de tots els informes d’avaluació.
També es van fer 23 avaluacions de plans d’estudis (amb un 70% de resultats favorables), tres modificacions aprovades de la Universitat Carlemany i cinc avaluacions de plans d’universitats noves, de les quals només dues van obtenir l’informe favorable. Galobardes preveu que aquesta activitat continuarà augmentant en els pròxims anys.
L’any passat també es van gestionar cinc recursos a la comissió d’apel·lacions –una xifra molt superior als precedents– i, per primera vegada, una universitat va portar una resolució administrativa davant la Batllia. A més, el ministeri va encarregar a l’AQUA la valoració de nou nous títols estatals (tres diplomes professionals i sis bàtxelors), així com dues acreditacions de personal docent i investigador.