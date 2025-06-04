CULTURA
Jose López és el guanyador del XIV Premi Carlemany
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va lliurar ahir a la tarda el XIV Premi Carlemany per al foment de la lectura a l’autor Jose López, per la seva obra Abans no s’apagui. La gala del lliurament del guardó, que es va celebrar a la sala Unsquare d’Andorra la Vella, va acollir els actors principals de la jornada: el premiat i el jurat de joves que el va proclamar guanyador.
‘Abans no s’apagui’ és l’obra guardonada
Nou joves dels sistemes educatius han escollit l’obra guanyadora. “És fàcil entendre per què Abans no s’apagui ha estat escollida vencedora: perquè els interpel·la i els parla sense embuts. Aquest és l’esperit del Premi Carlemany per al foment de la lectura: premiar obres que dialoguin amb les noves generacions, que sacsegin els lectors joves, que els facin créixer”, va destacar Bonell.