Graelles salarials
Govern preveu 5 milions anuals per compensar la congelació del GAdA als funcionaris
Els increments, d’entre l’1% i el 8%, s’aplicaran de manera esglaonada en dos anys per garantir l’equilibri pressupostari
El Govern ha posat damunt la taula una retribució valorada en 5 milions d’euros anuals, amb l’objectiu de corregir les disfuncions salarials derivades de la congelació del complement del GAdA (Gratificació per Avaluació de l’Acompliment), instaurat l’any 2012. Aquesta iniciativa forma part d’un conjunt de mesures més ampli que busca "modernitzar la funció pública, captar nou talent i retenir el ja existent", segons ha detallat el ministre de Funció Pública, Marc Rossell.
La proposta s'ha presentat en la primera ronda de negociacions entre Govern i els diferents cossos de funcionaris, com bombers i banders, i continuarà aquesta tarda i demà amb altres col·lectius. "Vol ser un diàleg amb el funcionariat i ens marquem l'objectiu de tenir-ho enllestit com més aviat millor, a finals de juny", ha apuntat Rossell. Segons ha explicat el ministre de Funció Pública, els increments salarials es calcularan en funció de l’antiguitat i oscil·laran entre l’1% i el 8%. En casos concrets, com els funcionaris amb més de quinze anys de servei que no han percebut el GAdA, els sindicats han reiterat la voluntat que la retroactivitat pugui aplicar-se a partir del juliol de 2025.
Per tal d’evitar tensions en els comptes públics, els augments s’escalonaran en dues fases: una primera al llarg de 2026 i una segona amb efectes el 2027. “Som conscients de les limitacions pressupostàries, però també de la necessitat de corregir injustícies acumulades. Per això plantegem una solució realista, progressiva i equitativa”, ha assegurat Rossell.