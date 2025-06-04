TRIBUTS
Forta davallada dels ingressos duaners del tabac en el darrer mes
Els ingressos de la duana pel tabac van patir una caiguda del 55,6% en l’últim mes, situant-se en 8,1 milions d’euros, segons el balanç mensual. Es tracta de la davallada més acusada d’un 2025 en què els guanys han disminuït des de principi d’any. Prova d’això és que en el conjunt dels cinc primers mesos, els ingressos pel tabac només han sumat un total de 39,3 milions, un 36,5% menys que en el mateix període de l’any passat.
Pel que fa al total d’ingressos duaners el mes de maig passat, la xifra va ser de 17,8 milions, amb una baixada del 37,1% respecte al 2024. L’acumulat anual és de 91,6 milions, un 18,9% menys si es compara amb el mateix període anterior. Les importacions de begudes i combustibles també van disminuir, registrant uns ingressos de prop de 695.000 euros, un 1,3% menys que el mateix mes del darrer any. Les de combustibles van baixar fins als 3,9 milions, un 10,9% menys que l’últim any, mentre que les d’altres mercaderies van augmentar amb uns ingressos d’uns cinc milions d’euros, un 3,4% més que el mateix mes del 2024.