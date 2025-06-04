REPORTATGE
Un endemà caduc
El dibuixant Jordi Planellas va presentar ‘Salt al Vuit’, un recull de 400 vinyetes del Diari, i va avançar una exposició al Museu del Còmic.
L’actualitat sempre mor l’endemà. No dura ni es perpetua. Potser per això Salt al Vuit, el recull de 400 vinyetes còmiques de Jordi Planellas publicades al Diari, és contradictori i combatiu. Com va dir Planellas, la critica i la caricatura van de bracet. “Quan trobo el tema busco la corba del camí recte, busco trobar el fet còmic”, va confessar el ninotaire durant la presentació del llibre a La Trenca. Acompanyat de cares conegudes, el dibuixant va fer ahir la seva primera trobada amb els lectors, aquells que cada dia obren les pàgines del Diari amb un cafè a l’altra mà. Durant l’acte, Planellas va anunciar que el 13 de juny s’inaugurarà al Museu del Còmic una exposició, que durarà dos mesos.
Davant el repte de publicar un recull de caricatures, l’actualitat imposa les seves pròpies regles. “He hagut de descartar moltes vinyetes que, tot i tenir qualitat, avui ja no s’entendrien perquè requerien conèixer molt bé el context del moment en què es van publicar”, va detacar Planellas. “El criteri ha estat que cada vinyeta s’expliqués per si sola, sense necessitat d’un titular previ”, va expressar.
“Després d’un acudit sobre la separació dels liberals, me’l van demanar imprès!”
Planellas va reflexionar també sobre temes recurrents, com l’habitatge: “Ha canviat, i a pitjor. Al principi només era una preocupació creixent, ara s’ha accelerat molt.” “Permet agafar la màquina del temps i plantar-te l’any 2020 per veure què fèiem en aquell moment”, va apuntar.
El ninotaire va reconèixer que ha rebut crítiques. “Els comentaris anònims són els que més molesten. Alguns aprofiten el tema per expressar opinions radicalment contràries.” Tot i això, les reaccions dels polítics sempre han estat positives. “Una vegada, després d’un acudit sobre la separació dels liberals, me’l van demanar imprès!”, va riure.