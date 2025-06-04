Concurs
Educació impulsa un nou premi per promoure la lectura entre els escolars
La quarta Jornada de Foment de la Lectura presenta el guardó "Què llegeixo?", destinat a incentivar les recomanacions literàries entre joves en format audiovisual
El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha anunciat la creació del premi Què llegeixo?, una iniciativa orientada a fomentar la lectura entre l’alumnat andorrà mitjançant la producció de vídeos curts en què els joves exposin les seves lectures. Aquestes peces audiovisuals es publicaran a un canal específic gestionat per l’Agència de Notícies Andorrana (ANA), entitat col·laboradora del projecte.
L’anunci l’ha fet el ministre Ladislau Baró durant la quarta edició de la Jornada d’intercanvi d’experiències educatives sobre el Foment de la Lectura, que s’ha celebrat aquest dimarts al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El nou guardó s’atorgarà en la pròxima edició de les jornades.
Baró ha destacat la importància d’adaptar els hàbits lectors a les preferències dels alumnes i ha posat en relleu la correlació entre la lectura i el rendiment acadèmic. “Volem que els alumnes llegeixin de la manera que els resulti més atractiva”, ha afirmat. La jornada s’ha iniciat amb dos tallers per a docents: un sobre la creació de vídeos per recomanar llibres i un altre sobre l’elaboració de relats negres amb alumnat. També s’han presentat projectes guanyadors del premi +Lectors, i s’ha fet el lliurament dels guardons dels concursos Les set claus i WhatsApp Relats, aquest últim centrat en microrelats interpirinencs per missatgeria.