Consell General
Demòcrates proposa implantar el registre de la propietat el gener del 2027
El grup parlamentari preveu que sigui públic, restringit a finalitats legítimes
Demòcrates ha presentat aquest matí la proposició de llei del registre de la propietat amb l'objectiu que entri en vigor el gener del 2027.
L'objecte de la llei és inscriure els drets immobles del país i, també, les seves respectives càrregues i gravàmens, per tal de complir amb una seguretat jurídica. Així ho ha explicat el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana.
La llei, que servirà com a ordenament del patrimoni del país, ajudarà i col·laborarà en polítiques d'habitatge i processos judicials, tal com ha destacat Jordana. De manera que la publicitat del registre quedarà restringit a finalitats legítimes.
El grup parlamentari exposarà, a partir d'avui, la llei a Govern, als comuns i als organismes implicats i preveu un termini fins al setembre per rebre suggeriments als quals es mostren oberts. I tot i que l'entrada en vígor estigui prevista per inicis del 2027, la inscripció de la totalitat dels immobles, tenint en compte que en són de mitjana 8.000 per parròquia, serà progressiva.