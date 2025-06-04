Andorra la Vella
El col·legi Sant Ermengol ret homenatge al papa Francesc
Ahir es va celebrar l'eucaristia "Laudato Si"
La capella del col·legi Sant Ermengol d'Andorra la Vella va acollir ahir a la tarda la tercera edició de la celebració de l'eucaristia "Laudato Si" dedicada al papa Francesc. L'eucaristia va estar presidida per mossèn Pepe Chisvert, i va comptar amb una gran implicació dels alumnes de primària, que van preparar unes titelles gegants per començar la missa. Amb aquesta celebració, el col·legi Sant Ermengol ha volgut expressar el seu agraïment al papa Francesc.