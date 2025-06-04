Mobilitat

Un camió s'encasta al carril central de sortida de la frontera amb Espanya

El vehicle s'ha emportat per davant la caseta de la policia

El camió que ha quedat encastat

El camió que ha quedat encastat

Redacció
Andorra la Vella

El carril central de sortida per la frontera hispanoandorrana ha quedat tancat després que un camió s'hagi quedat encastat. Segons alguns testimonis el vehicle ha topat amb la caseta de la policia, quedant-se atrapat. Aquest fet  ha obligat a tancar el carril i ha provocat algunes retencions. El camió ja ha sigut retirat i segons informa mobilitat, hi ha circulació fluïda a tota la xarxa viária.

