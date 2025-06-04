Mobilitat
Un camió s'encasta al carril central de sortida de la frontera amb Espanya
El vehicle s'ha emportat per davant la caseta de la policia
El carril central de sortida per la frontera hispanoandorrana ha quedat tancat després que un camió s'hagi quedat encastat. Segons alguns testimonis el vehicle ha topat amb la caseta de la policia, quedant-se atrapat. Aquest fet ha obligat a tancar el carril i ha provocat algunes retencions. El camió ja ha sigut retirat i segons informa mobilitat, hi ha circulació fluïda a tota la xarxa viária.