Medi Ambient
Andorra Telecom incorpora la petjada de carboni a la factura
L'empresa també proposarà bones pràctiques per reduir l'impacte ambiental
Andorra Telecom ha incorporat la petjada de carboni del consum mensual a la factura. Els clients podran conèixer la petjada de carboni perquè apareixerà reflectida a la factura mensual. L'empresa fa més de quatre anys que mesura la petjada de carboni, avaluant el consum de calefacció, combustible de vehicles o consum d'aigua.
L'empresa apunta que les factures també proposaran un seguit de bones pràctiques senzilles que poden ajudar a reduir l'impacte ambiental, com ara la gestió de manera eficient de l'emmagatzematge de dades digital o l'ús responsable del consum de dades i serveis digitals.