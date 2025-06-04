BOPA
Adjudicades per 71.000 euros les millores a la planta baixa de l'edifici administratiu del Govern
Les obres han de servir per optimitzar la circulació i la seguretat en la zona
El Govern ha adjudicat per un import de 71.416 euros la reforma del vestíbul de la planta baixa de l'edifici administratiu. Les obres han de servir per optimitzar la circulació i la seguretat en aquesta zona.
Els treballs han d'estar enllestits en quatre setmanes i els durà a terme l'empresa Germans Fernàndez Tot Construccions. A part de diferents millores menors que es volen fer en aquest punt l'objectiu principal és que hi hagi una restricció a l'entrada de persones per l'espai 'reservat' en certa manera a les autoritats i que hi hagi un sistema de control. D'aquesta manera, el que es vol és que no hi hagi l'accés directe existent avui en dia des de Tràmits. Cal recordar, en aquest sentit, que quan venen autoritats d'altres països l'entrada habitual es fa per la porta situada a la planta baixa de l'edifici administratiu, a mà esquerra, i que des de dins l'edifici és possible accedir-hi directament des de Tràmits sense que hi hagi cap restricció a aquest pas.