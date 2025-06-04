LLENGUA CATALANA
Un acord per projectar els escriptors nacionals a l’exterior
El ministeri de Cultura, Joventut i Esports va signar ahir a Encamp un conveni de col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes que té com a finalitat principal fomentar la projecció exterior dels autors andorrans. L’acord, rubricat pel director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, i pel director de la institució catalana, Eduard Escoffet, preveu desenvolupar programes de cooperació amb institucions i entitats per al foment i la difusió culturals. També es treballarà en l’organització d’activitats de promoció en qualsevol de les seves manifestacions a escala nacional i internacional.
El conveni s’emmarca dins del pla estratègic de la cultura 2023 i reforça les línies de treball orientades al foment de la lectura, suport a la literatura andorrana, reforç de les relacions amb organismes mundials i promoció d’accions de col·laboració i d’intercanvis amb altres estats i territoris.