SAAS
400 pacients es podran beneficiar de la sala d'intervencionisme cardiovascular de l'hospital
L'adjudicació de l'obra ha recaigut en l'empresa Construccions Modernes SA per un valor de 1.119.566 euros
Uns 400 pacients es podran beneficiar de la nova sala d'intervencionisme cardiovascular de l'hospital. Avui s'han adjudicat les obres de condicionament d'aquest espai a l'empresa Construccions Modernes SA per 1.119.566 euros. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, tot apuntant que "prop del 80% de les persones que necessiten aquest tipus d'intervencions no caldrà que marxin a l'estranger".
Els treballs consisteixen en la remodelació dels espais i el reforç estructural d'aquests per al sosteniment de la nova màquina d'intervencionisme cardiovascular i de tot el sistema d'instal·lacions. Aquesta adequació d'espais permetrà disposar d'una sala per a la realització de les tècniques bàsiques i programades, com la implantació de marcapassos, tot mantenint la derivació a centres de referència de les intervencions més complexes o les més urgents, incloent-hi el codi infart.