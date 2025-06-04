Educació
1,35 milions d'euros per als ajuts a l'estudi del curs vinent
La convocatòria s’adreça a alumnes que cursen nivells educatius des de maternal fins a formació professional no superior
La dotació econòmica per a la cobertura de les beques a l'estudi per al curs escolar vinent serà d'1,35 milions d'euros. Les ajudes estan adreçades a alumnes que cursen els nivells educatius de maternal, de primera i de segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior, i la seva equivalència en l'educació especial i per als nivells corresponents als sistemes educatius espanyol i francès en escoles públiques d'Andorra, tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
L'objectiu dels ajuts és garantir el dret a l'educació a tots els alumnes, compensar les desigualtats econòmiques i socials i incentivar la continuïtat de l'estudi. Inclouen beques a la matrícula, al material, al menjador escolar, al transport escolar, a l'esquí extraescolar, així com a la manutenció o el desplaçament per estudis fora del Principat. Les sol·licituds es poden presentar de l'11 de juny al 14 de juliol.
80.000 euros en subvencions per a projectes socials
El consell de ministres també ha aprovat concedir 80.000 euros en subvencions per a programes i projectes de l'àmbit social a entitats sense finalitat de lucre. El valor dels ajuts s'ha incrementat un 14,3% respecte a l'any passat i han estat repartits entre vuit projectes de set entitats, entre les quals destaquen AUTEA, que ha rebut 22.050 euros pel projecte 'Reconnecta', un servei per persones amb diagnòstic TEA que presenten una situació d'aïllament social, el Futbol Club Andorra, amb 18.050,45 euros, per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, o els 8.860,14 euros destinats a Projecte Vida, adreçat a persones amb problemes d'addicció i el seu entorn.