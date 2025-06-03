Pal Arinsal

Una zona d'iniciació a la BTT, novetat principal de la temporada d'estiu de Grandvalira Resorts

L'objectiu és superar els 180.000 visitants de l'any passat

Presentació de la temporada d'estiu de Grandvalira Resorts.

Presentació de la temporada d'estiu de Grandvalira Resorts.

El Bike World, l'espai d'iniciació a la bicicleta de muntanya i de descens per a infants i principiants, serà una de les novetats principals de la temporada d'estiu de Grandvalira Resorts. Situats a la zona de la Caubella de l'estació de Pal, els circuits d'iniciació, educació viària, progressió, descens, pista llarga i recorregut interactiu natural permetran als neòfits aprendre els rudiments bàsics d'aquest esport. Altres novetats són l'obertura d'un minigolf i unes gàbies de pràctica al golf de Soldeu i la creació d'un circuit de descens a la zona de Soldeu. 

La temporada començarà dissabte amb l'obertura dels telecabines de Tristaina i Creussans per accedir al mirador solar. L'objectiu de Grandvalira Resorts és superar els 180.000 visitants de l'any passat.

