Pal Arinsal
Una zona d'iniciació a la BTT, novetat principal de la temporada d'estiu de Grandvalira Resorts
L'objectiu és superar els 180.000 visitants de l'any passat
El Bike World, l'espai d'iniciació a la bicicleta de muntanya i de descens per a infants i principiants, serà una de les novetats principals de la temporada d'estiu de Grandvalira Resorts. Situats a la zona de la Caubella de l'estació de Pal, els circuits d'iniciació, educació viària, progressió, descens, pista llarga i recorregut interactiu natural permetran als neòfits aprendre els rudiments bàsics d'aquest esport. Altres novetats són l'obertura d'un minigolf i unes gàbies de pràctica al golf de Soldeu i la creació d'un circuit de descens a la zona de Soldeu.
La temporada començarà dissabte amb l'obertura dels telecabines de Tristaina i Creussans per accedir al mirador solar. L'objectiu de Grandvalira Resorts és superar els 180.000 visitants de l'any passat.