ESTADÍSTICA DEL 2024
Tres intents d’homicidi pel que fa a violència de gènere
La policia va detenir l’any passat 36 persones per violència de gènere. També es van arrestar 23 persones per violència domèstica i una per ambdues tipologies. Del total de detinguts, una seixantena, el 76,7%, són homes, i el 65% d’aquests es troben en la franja d’entre 30 i 49 anys. El 75% de les detencions van ser per casos de violència física, un total de 45 detinguts. Dues detencions van ser per violència psíquica, deu per ambdues i tres per temptativa d’homicidi o assassinat. En aquest últim cas, cal destacar que són les primeres detencions per temptativa d’homicidi des del 2019.
El 2024 es van reportar un total de 55 infraccions en l’àmbit domèstic. La majoria per agressions físiques (35). Aquestes infraccions van suposar la detenció de 23 persones. La majoria dels detinguts (20) van ser per violència física. Per sexe, es van arrestar 14 dones i 9 homes, la majoria d’entre 18 i 21 anys i de 30 a 39 anys (26,1% en ambdós casos). Només tres de les 23 persones van ser no residents.
Agressions
Pel que fa a les infraccions per violència de gènere, se’n van registrar 86, gairebé la meitat degudes a agressions simultànies, tant físiques com psíquiques. Les infraccions van suposar la detenció de 36 homes.