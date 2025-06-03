SEGURETAT

El simulacre de terratrèmol mobilitza més de 50 efectius

Els bombers troben a faltar un canal comunicatiu amb el SUM

Un equip de rescat durant el simulacre.

Un equip de rescat durant el simulacre.

Jordi Solé
Jordi Solé
Andorra la Vella

Els serveis d’emergència van dur a terme ahir un simulacre de terratrèmol a Santa Coloma amb la mobilització de més de 50 efectius. A les nou del matí es va activar l’emergència per un sisme de magnitud 5,8 amb epicentre a Os de Civís, i 25 dotacions dels bombers, dues de policia, equipats amb drons, i dos equips de suport vital avançat del SUM es van traslladar al lloc del simulacre, a la zona de l’antiga clínica de Santa Coloma, juntament amb personal de la Creu Roja i Protecció Civil. L’objectiu de la simulació, que va finalitzar a la una del migdia, era posar a prova la coordinació i la resposta davant d’una emergència sismològica.

La simulació es clou amb tres morts, sis ferits greus i dotze de lleus

L’actuació es va concentrar en diversos edificis “afectats”, entre els quals hi havia dos blocs de pisos a Santa Coloma, que simulaven ser a Sant Julià, amb danys estructurals, i que van ser evacuats i precintats, i l’edifici de l’antiga clínica, que en el context del simulacre es considerava actiu i amb 25 persones a l’interior. L’escenari va deixar un balanç de tres víctimes mortals, sis ferits greus i dotze de lleus.

El coordinador del simulacre, Marc Roigé, va destacar “l’èxit” del simulacre, tot i que va trobar a faltar un canal de comunicació entre el bomber infermer i el metge del SUM. “És un aspecte fàcil de polir per assolir la perfecció, ja que només caldrà afegir un nou canal a l’emissora”, va apuntar Roigé.

