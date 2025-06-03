SEGURETAT
El simulacre de terratrèmol mobilitza més de 50 efectius
Els bombers troben a faltar un canal comunicatiu amb el SUM
Els serveis d’emergència van dur a terme ahir un simulacre de terratrèmol a Santa Coloma amb la mobilització de més de 50 efectius. A les nou del matí es va activar l’emergència per un sisme de magnitud 5,8 amb epicentre a Os de Civís, i 25 dotacions dels bombers, dues de policia, equipats amb drons, i dos equips de suport vital avançat del SUM es van traslladar al lloc del simulacre, a la zona de l’antiga clínica de Santa Coloma, juntament amb personal de la Creu Roja i Protecció Civil. L’objectiu de la simulació, que va finalitzar a la una del migdia, era posar a prova la coordinació i la resposta davant d’una emergència sismològica.
La simulació es clou amb tres morts, sis ferits greus i dotze de lleus
L’actuació es va concentrar en diversos edificis “afectats”, entre els quals hi havia dos blocs de pisos a Santa Coloma, que simulaven ser a Sant Julià, amb danys estructurals, i que van ser evacuats i precintats, i l’edifici de l’antiga clínica, que en el context del simulacre es considerava actiu i amb 25 persones a l’interior. L’escenari va deixar un balanç de tres víctimes mortals, sis ferits greus i dotze de lleus.
El coordinador del simulacre, Marc Roigé, va destacar “l’èxit” del simulacre, tot i que va trobar a faltar un canal de comunicació entre el bomber infermer i el metge del SUM. “És un aspecte fàcil de polir per assolir la perfecció, ja que només caldrà afegir un nou canal a l’emissora”, va apuntar Roigé.