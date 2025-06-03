Sant Julià de Lòria
Naturland inaugura la temporada d'estiu el 4 de juny
El període estival clourà el 7 de setembre
La temporada d'estiu de Naturland arrencarà oficialment el 4 de juny i s'allargarà fins al 7 de setembre, amb horari ininterromput de 10 a 18 hores. Una de les principals novetats d’aquesta temporada d’estiu és que, durant tot el mes de juny, el sector de la cota 2.000 obrirà de dimecres a diumenge, amb la voluntat del parc d'oferir opcions lúdiques entre setmana. A partir del 28 de juny i fins al 7 de setembre, tant la cota 1.600 com la cota 2.000 romandran obertes cada dia.
La cota 2.000 inclourà el parc d'aventura N'Boscat, així com passejades amb poni i una ruta autoguiada. A la cota 1.600, hi haurà el tobotronc, el tir amb arc o l'xtrem jump. Naturland destaca que la nova tirolina prevista per aquest estiu a la cota 1.600 ha patit un retard per causes alienes a l'empresa. La resta d'activitats, restauració i entrades es mantenen tal com altres anys.