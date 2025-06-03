ESTADÍSSTICA DEL 2024
Menys decomisos de drogues, però pugen els de substàncies sintètiques
La marihuana i l’haixix perden presència mentre que augmenten les actuacions policials per èxtasi, ketamina i LSD
La policia va intervenir 6.126,4 grams d’estupefaents durant l’any passat, una caiguda del 39,6% respecte al 2023. Es tracta d’una reducció significativa, que es produeix després d’un any amb xifres molt elevades (10.135,5 grams), tot i que encara se situa per sobre del volum registrat fa una dècada.
Els principals comisos van ser d’haixix (2.886,5 grams) i marihuana (2.489,5 grams), que conjuntament van representar gairebé el 88% del total. Tot i continuar sent les substàncies més intervingudes, ambdues van experimentar un retrocés clar: l’haixix va caure un 50,7% i la marihuana, un 28,7%. Aquesta disminució es va notar especialment a les fronteres, sobretot a la hispanoandorrana, on els comisos de marihuana es van reduir a la meitat.
358% va ser l'increment de les conficacions d'èxtasi
En tercera posició, la cocaïna va sumar 511,7 grams, un 18,8% menys. La major part d’aquesta droga es va interceptar dins del territori andorrà (75,7%), on també es van registrar les baixades més destacades. Altres substàncies com l’heroïna (24,7 grams) o les amfetamines (17,7 grams) van tenir volums molt inferiors, però amb variacions anuals importants. El cas més cridaner és el de la ketamina, que es va multiplicar per més de tres, passant de 17,9 a 75,7 grams, i també el del tusi-2cb, que va arribar als 67,9 grams, triplicant les dades del 2023.
Tot i la disminució dels grams totals, el nombre de detencions va augmentar un 15,8%, amb 300 persones implicades. La gran majoria van ser no residents (60,3%), seguits de residents no andorrans (23%) i ciutadans andorrans (16,7%). Aquesta dada indica que el tràfic o possessió de drogues segueix sent una preocupació operativa per a la policia, sobretot en l’àmbit turístic i fronterer.
Pel que fa als controls amb intervenció de cànnabis i derivats en quantitats petites (menys de 100 grams), es van registrar 701 actuacions, un 24,3% menys que l’any anterior. D’aquestes, el 83% es van aplicar a no residents, amb descensos especialment marcats a l’interior del Principat i a la frontera francoandorrana. Aquestes dades semblen indicar una pressió menor en els consums més esporàdics o personals.
La tendència general apunta una davallada dels comisos més grans, però amb un increment notable en la varietat de substàncies i en el nombre d’actuacions. L’MDMA o èxtasi, per exemple, va generar 687 unitats confiscades, un augment del 358% en comparació amb el 2023. També es van detectar més casos d’LSD, amb 124 unitats, xifra inexistent l’any anterior.
Evolució
Les dades del 2024 suggereixen una evolució del mercat il·legal cap a drogues més diverses i sintètiques, mentre que les rutes tradicionals de cànnabis semblen perdre pes. Tot plegat, obliga a una vigilància més sofisticada i específica, centrada no tan sols en la quantitat, sinó en la tipologia i la dinàmica de consum.