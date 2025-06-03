Remodelació de Govern
Marc Rossell pren possessió com a ministre de Funció Pública
Demà encetarà el diàleg amb els sindicats en el marc del procés de revisió de les condicions laborals
Marc Rossell ha jurat aquest migdia el càrrec com a nou ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions, després de ser nomenat el passat dimecres en substitució de Trini Marín, que continuarà com a ministra d’Afers Socials. L’acte ha tingut lloc a l’antiga Ràdio Andorra, ubicada al Roc del Piu, a Encamp. El relleu s’ha produït en “un moment clau pel país”, segons ha subratllat el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha defensat la necessitat d’una dedicació exclusiva per abordar una negociació “complexa” sobre la revalorització dels salaris dels treballadors públics.
El ministre estrena la cartera amb un calendari immediat. Demà mateix comencen les reunions amb els sindicats de la funció pública, en el marc del procés de revisió de les condicions laborals. Rossell ha destacat que aquestes trobades volen ser “una oportunitat real de diàleg” i que espera un “retorn constructiu” per part de les organitzacions sindicals.
“Hi ha molts temes que fa anys que estan pendents i l’objectiu és tancar-los com més aviat millor”, ha afirmat. Rossell ha explicat que ja s’ha posat en contacte amb els representants sindicals per mostrar-se disponible i conèixer de primera mà les seves preocupacions. Ha deixat clar que el Govern vol avançar amb rapidesa, però també amb responsabilitat. “Esperem propostes realistes i que es puguin sostenir en el temps”, ha dit.
Durant la presa de possessió, Xavier Espot ha reiterat el compromís del Govern amb la modernització de l’administració i ha apuntat directament a la necessitat d’afrontar la “dificultat d’atracció i de retenció del talent dins l’administració pública”, una qüestió que, segons ha dit, passa inevitablement per “la revalorització salarial” dels empleats públics. Espot ha avançat que el nou ministre comptarà amb el suport directe seu i del secretari d’Estat per afrontar aquesta reforma estructural, i ha advertit que el ritme de treball serà intens. “No li donarem massa temps per descansar”, ha bromejat.
Rossell, que acumula 24 anys dins l’administració i ha exercit responsabilitats a tots els nivells —de tècnic a secretari d’Estat—, ha reconegut que el seu bagatge pot ajudar-lo a entendre millor les casuístiques dels diferents col·lectius. “Penso que això és un avantatge a l’hora d’escoltar i de tenir aquestes reunions de diàleg amb tot el funcionariat”, ha defensat.
Rossell ha tancat el seu discurs amb un missatge d’optimisme i voluntat d’entesa. “Vull pensar que arribarem a acords de forma ràpida i constructiva. El més important és començar demà amb bon peu i posar les bases d’un diàleg sòlid i sincer”, ha expressat.
A banda de les qüestions salarials i de gestió de recursos humans, el nou ministre ha insistit en la importància de continuar impulsant la transformació digital de l’administració. “Hem de situar el ciutadà al centre, oferint eines tecnològiques per reduir els temps de tramitació i fer una administració més eficient i propera”, ha declarat.