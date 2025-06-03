Educació
L'increment d'universitats privades "preocupa" a l'Agència de l'Ensenyament Superior
Andorra compta amb sis centres i dos més que es troben pendents d'autorització per part de Govern
L'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) està "preocupada" per com pot afectar a la imatge internacional del Principat l'increment significatiu del nombre d'universitats privades. De fet, el país ha passat de comptar amb tres centres d'ensenyament superior el 2019 a tenir-ne actualment sis, a banda d'altres dos que ja han rebut una autorització favorable de l'agència i que es troben pendents d'autorització per part del Govern, la qual cosa elevaria el nombre total d'universitats fins a vuit. En aquest sentit, el president de l'entitat, Isaac Galobardes, també s'ha mostrat preocupat per si des de l'AQUA es podrà fer front a aquest increment de centres educatius d'ensenyament superior amb l'equip actual.
Galobardes ha fet aquestes declaracions en resposta a les preguntes formulades per les conselleres del grup parlamentari de Concòrdia, Maria Àngels Aché i Núria Segués, en el marc de la seva compareixença davant la comissió legislativa d'Educació per presentar la memòria del 2024. Precisament, el director de l'agència ha posat en relleu que aquesta densitat d'universitats al país "no es pot comparar amb altres països de l'espai europeu, i és per això que tenim un augment important d'avaluacions i de feina". A més a més, ha reconegut que, a nivell internacional, "ens estem trobant amb comentaris com què passa a Andorra amb el nombre d'universitats", uns comentaris que "hem fet arribar al ministeri i que comparteix", tot i que "no s'està donant resposta", malgrat que des d'Educació es presentarà aviat un pla estratègic que ha de servir per resoldre la situació.
D'altra banda, i malgrat els resultats positius de l'avaluació externa a la qual es va sotmetre l'agència, Galobardes també ha mostrat preocupació perquè aquest creixement de centres privats pot perjudicar l'entrada al registre de l'EQAR (European Higher Education Area's), que s'hauria de tenir una resposta entre juliol i setembre, o arribar a ser membres de l'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). "Hi ha una observació addicional dins de l'informe que diu que en les darreres dues dècades Andorra ha fomentat la creació d'institucions d'ensenyament superior privades, i es destaca la necessitat que el ministeri defineixi una estratègia clara", ha dit.
També en resposta a les preguntes de les conselleres de Concòrdia, Galobardes ha posat en relleu que aquest any es preveu reprendre l'enquesta d'inserció laboral, ja que l'any passat es va acordar amb el ministeri frenar aquest treball per "reflexionar sobre el que s'estava fent i com s'hauria de continuar fent". En aquest cas, ha manifestat que "les visions del ministeri i de l'agència xoquen", ja que mentre que des d'Educació només es vol enfocar en quina és la inserció laboral dels joves al país, la voluntat de l'AQUA és anar més enllà i avaluar la inserció laboral dels alumnes tant dins com fora de les fronteres andorranes. En l'enquesta d'enguany, però, "s'està tenint més en compte la visió del ministeri", principalment per motius econòmics i per la dificultat que representa 'rastrejar' els estudiants que cursen els seus estudis al Principat tenint en compte que les universitats privades ofereixen educació en línia.
"Any productiu" a causa de l'aprovació de la nova llei
En relació amb els principals resultats de la memòria, Galobardes ha indicat que el 2024 ha estat "un any productiu" pel que fa al marc legal i a les seves modificacions a causa de l'aprovació de la nova llei de l'AQUA, que ha incorporat com a punts principals noves funcions; processos meritocràtics per al nomenament de la persona directora; la creació d'un consell assessor; la modificació de la composició de les comissions d'avaluació i d'apel·lació; i la publicació de tots els informes d'avaluació. A més, l'avaluació externa a la qual es van sotmetre "ens va permetre fer un procés d'autoreflexió i molt constructiu i crític on vam veure que es podien millorar moltes de les coses que estàvem fent".
Quant a les tasques d'avaluació, certificació i acreditació de qualitat, l'agència va realitzar fins a 23 avaluacions de plans d'estudis durant l'any passat, de les quals un 70% van ser favorables. També es van analitzar tres modificacions de plans d'estudis, totes tres presentades per la Universitat Carlemany, de les quals totes han estat resoltes favorablement. Pel que fa a l'avaluació de plans estratègics de noves universitats que es volien instal·lar al país, es van analitzar cinc: dues favorables i tres desfavorables. De fet, Galobardes ha insistit que "si mirem la projecció dels últims vuit anys, aquestes avaluacions s'incrementen significativament i és una tònica que es mantindrà en el futur".
Una altra de les qüestions on ha posat l'accent el director de l'AQUA ha estat els recursos que s'han presentat a la comissió d'apel·lacions, que durant el 2024 en van ser cinc i entre els anys 2006 i 2019 només n'hi va haver una. A més a més, i per primera vegada, una universitat va presentar una demanda contra una resolució administrativa de les comissions davant la Batllia. A banda, el ministeri va convocar l'AQUA l'any passat en nou ocasions per a la creació de nous títols estatals: tres diplomes professionals i sis nous bàtxelors; i també es van tramitar dues acreditacions de personal docent i investigador.
En relació amb els aspectes més destacats pel que fa als estudis per a la millora i la innovació de l'entitat, l'AQUA va participar com a membre del consell assessor en el projecte 'Via Universitària' de la Xarxa Vives d'Universitats, el qual analitza el vincle entre l'alumne i el centre educatiu. En la línia de la recerca, es va participar en un estudi (SWOT) que té com a objectiu extreure conclusions de bones pràctiques per a agències de microestats i comparar aquestes agències amb la d'altres països de diferents dimensions; es va participar en l'estudi GAIN per analitzar l'estat actual de la cultura dins de les institucions d'ensenyament superior a Andorra; i també es va formar part d'altres dos projectes internacionals amb la vocació d'alinear els principis de bones pràctiques entre la regió europea i la iberoamericana, així com facilitar la mobilitat acadèmica i el reconeixement de títols.
En l'apartat de gestió interna, l'any passat es va crear el primer pla estratègic de l'AQUA, del qual es desprenien catorze objectius que el 90% han estat conclosos de manera satisfactòria. També es va redactar el primer pla de millora de l'agència, així com el pla d'igualtat 2024-2028, i es van adoptar els processos necessaris per complir amb la llei de protecció de dades.