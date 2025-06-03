IGUALTAT
Formació en prevenció d’assetjament sexual al treball
Continuar amb el compromís institucional amb la igualtat efectiva i la creació d’un entorn laboral segur per a tothom i proporcionar eines a les empreses per tal que puguin elaborar els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe, donant compliment a la legislació vigent. Amb aquests dos objectius la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis van organitzar ahir al matí una formació dirigida als empresaris i autònoms del país, en la qual van participar una trentena de persones. La formació va ser a càrrec de Mònica Álvarez, psicòloga de la secretaria d’Estat experta en violència de gènere.