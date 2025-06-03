Duana
Els ingressos del tabac cauen un 55,6% el maig
El mes es tanca amb 17,8 milions d'euros
Els ingressos del tabac a la duana durant el maig han caigut un 55,6%, situant-se en els 8,1 milions d'euros. Des del gener, els ingressos del tabac han anat queien, però el mes de maig ha estat la davallada més forta. Des de principi d'any, els ingressos per les taxes d'importacions de tabac a la duana han arribat als 39,3 milions, un 36,5% menys en comparació als cinc primers mesos del 2024, segons es desprèn del balanç mensual.
Els ingressos de la duana durant el maig han arribat fins als 17,8 milions d’euros. La xifra, tal com es desprèn del balanç mensual, representa un descens del 37,1% respecte al maig del 2024, mentre que l'acumulat des d'inicis d'any s'enfila als 91,6 milions, una reducció del 18,9% si es compara amb el mateix període anterior.
En relació amb la importació de begudes, cal destacar que el cinquè mes de l'any ha registrat uns ingressos de prop de 695.000 euros, un 1,3% menys que el maig del 2024. En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han baixat fins als 3,9 milions, un 10,9% menys que en el mateix termini anterior.
Finalment, pel que fa a les importacions relatives a altres mercaderies, el mes de maig s'ha tancat amb uns ingressos de 5 milions, un 3,4% més si es compara amb el mateix mes del 2024.