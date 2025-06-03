Presentació
El dibuixant Jordi Planellas estrenarà una exposició al Museu del Còmic
El llibre de sàtira 'Salt al Vuit' s'ha presentat aquesta tarda a la llibreria La Trenca
Actualitat, crítica i caricatura. Aquestes són les claus d’una bona reflexió segons el dibuixant Jordi Planellas, qui ha presentat aquest vespre Salt al Vuit, un recull de les 400 millors vinyetes, de les més de 2.300 publicades al Diari al llarg de vuit anys. El ninotaire ha explicat els detalls del seu treball, juntament amb l’escriptor i articulista, Albert Villaró, autor del pròleg. Durant el marc de la presentació, Planellas ha avançat que el divendres 13 de juny s’estrenarà una exposició al Museu del Còmic a la Massana amb un segon recull de les seves vinyetes, durarà dos mesos i pretén ser una continuació dels vuit anys de caricatures.
A més han detallat la dificultat de l’actualitat caduca, del treball frenètic i de la reacció pública. “He tingut reaccions de polítics, però sempre positives”, ha confessat Planellas. Tanmateix, també ha apuntat que el pitjor comentari és l’anònim, alguns dels quals ataquen i acusen amb l’opinió contrària a la caricaturitzada.