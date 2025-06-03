SUCCESSOS
Denunciat un andorrà per circular a 194 per hora
Un conductor andorrà de 50 anys va ser denunciat penalment per circular a 194 quilòmetres per hora per la C-14 dins el terme municipal de Ciutadilla, a l’Urgell. Els fets van succeir divendres passat, durant un control organitzat pels mossos d’esquadra al punt quilomètric 59 de la C-14, en un tram de 90 quilòmetres per hora de velocitat màxima. El cinemòmetre va detectar un vehicle circulant a 194 per hora.
El conductor va ser aturat en un control a la C-14
Els agents de trànsit dels mossos d’esquadra van aturar el vehicle a Montblanc i van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El vehicle va quedar immobilitzat mentre que el conductor andorrà haurà de comparèixer al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.