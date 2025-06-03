TERRITORI I URBANISME
Denegada la urbanització d’Arinsal
Els promotors volien construir edificis de fins a 18 metres en una superfície d’uns 32.000 metres quadrats
El consell de comú de la Massana va aprovar ahir al matí per unanimitat denegar el pla parcial de la polèmica urbanització del costat del telecabina d’Arinsal. El projecte preveia la construcció de fins a 32.000 metres quadrats de sostre amb edificis de fins a 18 metres d’altura al centre del poble.
El motiu principal, segons va exposar la cònsol major, Eva Sansa, és que comportaria un estrès inassumible per a la xarxa d’aigües residuals. El comú tampoc va considerar viable la solució proposada pels promotors, que consistia a construir dues plantes depuradores. “La xarxa no suporta el pla parcial i, per tant, n’hem de denegar la llicència”, va remarcar la cònsol. Els promotors, a més, tampoc van presentar els informes governamentals exigits, com ara el d’impacte ambiental.
El projecte va provocar un moviment ciutadà contrari quan va fer-se públic a començament del 2023. El col·lectiu, agrupat a la plataforma Estimem Arinsal, va reclamar aleshores a la corporació que, si la urbanització tirava endavant, se n’ajustessin les dimensions a la mida del poble i respectant escrupolosament la normativa vigent. També va demanar-li que aturés l’aprovació del pla parcial fins que no es disposés de l’estudi de capacitats de càrrega màxima de la parròquia.
Aquest informe encarregat pel comú, a què el Diari va tenir accés a final de l’any passar, assenyala que el col·lector general d’aigües residuals de la Massana està saturat, sobretot els dies de més afluència turística i de precipitacions a la vall del nord. Tots els quatre trams del col·lector tenen un percentatge de saturació superior al 100%. El col·lector recull les aportacions d’aigües residuals provinents d’Ordino i dels nuclis d’Arinsal, Erts i la Massana.
El grup de la minoria va valorar positivament la decisió del comú de denegar el pla parcial presentat pels promotors. El conseller d’Amb Seny Guillem Forné va afirmar que el projecte hauria estat aprovat fa quatre anys. “Veurem com evoluciona el tema, ja que la promoció podrà fer les modificacions pertinents per complir les condicions”, va remarcar el mandatari.
ELS PROJECTES D'HABITATGE ASSEQUIBLE ESTARN EXCLOSOS DEL SISTEMA DE QUOTES
Ara fa un any el comú va aprovar el decret que fixava un topall màxim anual en l’atorgament de llicències d’edificació a la parròquia, amb l’objectiu de tenir una eina de control del creixement mentre s’està realitzant la revisió del POUP i treballant en el pla d’inversions per a la millora de les infraestructures hídriques.
Sansa va remarcar, en l’exposició d’aquest punt, que la corporació continua promovent “un model de creixement urbanístic sostenible i equilibrat, vinculat a la capacitat de les infraestructures i, molt especialment, a la sostenibilitat dels recursos hídrics i naturals”.
La minoria, per la seva part, va mostrar-se d’acord amb la proposta i hi va votar favorablement. Amb Seny va agrair, a més, que aquesta vegada la majoria els hagi enviat la informació amb més temps de marge.