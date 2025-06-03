TURISME
La cuina d’alta muntanya es posiciona com a nou reclam
Andorra Turisme dissenya un pla per impulsar el sector gastronòmic
La gastronomia guanya protagonisme en l’oferta turística d’Andorra. En deu anys, el nombre de visitants que venen atrets per la cuina ha passat del 2% al 5,5%. La satisfacció general dels comensals amb la restauració ha augmentat fins al 8,1 sobre 10. Aquestes dades van ser el punt de partida perquè Andorra Turisme executés un pla per impulsar la cuina d’alta muntanya com a element de diferenciació i atractiu internacional.
El nou pla estratègic es va presentar ahir i inclou una bateria d’accions que començaran a desplegar-se aquest any, agrupades sota la marca Andorra. Gastronomia d’alta muntanya. La proposta se centra en tres pilars: formació, promoció exterior i visibilització dels productors locals.
El ministre de Turisme, Jordi Torres, va explicar que el pla es va elaborar després d’un estudi amb la voluntat de professionalitzar-lo i fer-lo més visible en l’àmbit internacional. En aquest sentit, es va destacar la implicació de disset productors autòctons i la singularitat del territori com a valors a potenciar.
Entre les accions més destacades hi ha el Gastrolab, amb jornades formatives al juny i al novembre, i el campus Andorra Orígens, una trobada de dos dies per fomentar l’intercanvi i la creació gastronòmica. S’organitzaran presentacions a Barcelona, Madrid i Tolosa, amb cuiners d’Andorra treballant conjuntament amb xefs locals per donar a conèixer la cuina del país.
El projecte també inclou la consolidació de l’esdeveniment Andorra Taste, que se celebrarà del 17 al 21 de setembre, i la creació d’un cos d’ambaixadors gastronòmics que representaran el país arreu i apadrinaran nous talents. En formen part figures com Marcel Besolí, Jordi Grau, Carles Flinch o Gerard Martínez, entre d’altres.