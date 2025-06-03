Mobilitat
Cues de més de tres quilòmetres a causa de les obres a la N-145
El carril en sentit nord, d'entrada al Principat, és el que es veu més afectat
Les obres d'asfalt a la Nacional 145 estan provocant cues de més de tres quilòmetres, el que es tradueix amb conductors esperant "més d'una hora" per entrar al Principat, segons ha pogut saber el Diari. Es dona pas alternatiu, per aquest motiu es va tallant el trànsit intermitentment. L'entrada per la frontera del riu Runer és la via que es troba més afectada a hores d'ara, amb retencions que comencen a Anserall i finalitzen una vegada travessada la frontera. En sentit sud també s'estan produint retencions, tot i que aquestes no superen el quilòmetre.