Cultura
Conveni per promocionar els autors andorrans a l'exterior
L'acord amb la institució de les Lletres Catalanes també contempla organitzar activitats de promoció cultural
El ministeri de Cultura ha signat un conveni de col·laboració amb la institució de les Lletres Catalanes amb l'objectiu de contribuir a la promoció dels autors andorrans fora de les fronteres del Principat. L'acord també té com a finalitat desenvolupar programes de cooperació amb institucions i entitats per al foment i la difusió culturals, així com organitzar activitats de promoció, tant nacionalment com internacional.
L'acord ha estat signat aquest matí a Encamp pel director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, i pel director de la institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escoffet.