NORMATIVA DEL CATALÀ
Constituït el Consell Nacional que seguirà l’aplicació de la llei
El Consell Nacional per la Llengua (CNL) es va constituir ahir amb l’objectiu de fer el seguiment de l’aplicació de la Llei de llengua pròpia i oficial, fomentar l’ús del català en tots els àmbits i garantir la participació activa de totes les administracions públiques en la política lingüística, així com contribuir a la difusió dels resultats de les actuacions dutes a terme per fomentar el català com a llengua oficial i social. L’òrgan, presidit pels ministres Ladislau Baró i Mònica Bonell, té representants del Govern, comuns, Universitat d’Andorra, AR+I, Consell Econòmic i Social i la Plataforma Andorrana per la Llengua. En la primera reunió, celebrada a Encamp, es van exposar les darreres dades de coneixements i d’usos lingüístics, l’aplicació de la Llei del català, i es va acordar iniciar el mes de setembre l’elaboració del pla nacional per la llengua per al trienni 2025-2028.