ONG
Col·laboració als Jocs entre Mònaco, França i la Creu Roja
La Creu Roja va comptar amb el suport de nou socorristes internacionals, provinents de la Creu Roja de Mònaco i França, durant els Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025. En detall, quatre socorristes de Mònaco i cinc de França van treballar amb els equips de Creu Roja Andorrana desplegats als diversos espais esportius del país. “Va ser un orgull poder comptar amb el suport de companys i companyes d’altres Creus Roges. Aquestes col·laboracions internacionals reforcen els llaços entre països i garanteixen una millor resposta davant esdeveniments d’aquest abast”, va destacar Vicky Marrugat, presidenta de Creu Roja Andorrana.
En aquest sentit, dimarts 27 de maig la Creu Roja es va trobar amb una delegació de Mònaco. L’acte va comptar amb la presència del príncep Albert II de Mònaco i president de la Creu Roja del país.