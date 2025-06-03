Seguretat vial
Campanya per controlar conductes imprudents en motos i ciclomotors
La policia farà vigilància específica de vehicles de dues rodes del 9 al 26 de juny
La policia inicia dilluns vinent una campanya de seguretat per "detectar conductes imprudents de conductors de motocicletes i ciclomotors" a vies urbanes i interurbanes, segons anuncia aquest matí. Els controls específics es mantindran fins al 26 de juny amb l'objectiu de prevenir i evitar infraccions que poden causar accidents i especialment "els avançaments en línia continua i l'excés de velocitat", ressalta el cos de seguretat en un comunicat.
El servei d'ordre indica que durant els controls es verificaran les condicions tècniques i administratives dels vehicles i es comprovarà que no s'emetin sorolls, gasos i contaminants superiors als reglamentaris; l'estat dels pneumàtics, tubs d'escapament i retrovisors; que el conductor porti guants i casc homologats, entre d'altres.
La policia destaca que fa la campanya per a motos i ciclomotors perquè amb el bon temps n'augmenta l'ús i això genera "un increment de les intervencions per accidents amb ferits i de queixes per sorolls a la via pública". El cos de seguretat recalca a més que els conductors d'aquests vehicles són més vulnerables i en els accidents en què es veuen implicats resulten ferits en un percentatge molt elevat".