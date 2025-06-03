INDICADOR AVANÇAT DEL MAIG
La baixada de preus dels aliments situa l’IPC al 2%
L’índex de preus de consum (IPC) ha baixat dues dècimes al maig, segons el càlcul de la variació anual de l’indicador avancat publicat ahir pel departament d’Estadística. El servei informa que la inflació se situa en un 2% i assenyala que la reducció des del 2,2% de l’abril està motivada per la disminució dels preus del grup d’aliments i begudes no alcohòliques.
L’informe del departament d’Estadística indica que els preus de l’habitatge han augmentat durant el mes passat i han moderat la rebaixa de la inflació. L’any passat l’IPC al maig era del 3,8% i el 2023 estava molt més per sobre, en un 5%.
L’índex de preus de consum d’Andorra és més elevat que el dels països veïns, ja que a Espanya l’índex ha baixat tres dècimes al maig, fins a l’1,9%, i a França també segueix en descens amb una variació d’una dècima, fins al 0,7%.