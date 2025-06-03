OBRES

Arrenquen els nous treballs del jaciment de la Margineda

Jaciment de la Margineda

Jaciment de la MarginedaComú d'Andorra la Vella

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Govern va començar una nova fase de restauració al jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda, amb una durada prevista de sis setmanes i un cost de 62.899 euros. L’actuació, a càrrec de l’empresa Petra S. Coop., se centra en la conservació d’estructures degradades pel temps i les condicions meteorològiques i compta amb el suport del comú d’Andorra la Vella. El jaciment forma part de la candidatura andorrana a patrimoni mundial de la Unesco.

tracking