OBRES
Arrenquen els nous treballs del jaciment de la Margineda
El Govern va començar una nova fase de restauració al jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda, amb una durada prevista de sis setmanes i un cost de 62.899 euros. L’actuació, a càrrec de l’empresa Petra S. Coop., se centra en la conservació d’estructures degradades pel temps i les condicions meteorològiques i compta amb el suport del comú d’Andorra la Vella. El jaciment forma part de la candidatura andorrana a patrimoni mundial de la Unesco.